İspanya’da boykot bitti

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı. FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinden gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül'de istifa etmişti. Ayrıca RFEF, 5 Eylül'de teknik direktör Jorge Vilda'yı görevinden aldığını açıklamış, ardından da yeni teknik direktör olarak Montse Tome'yi getirmişti. Kadın milli takımı futbolcuları, sürdürdükleri milli forma boykotunu, federasyon içinde değişikliklerin hemen yapılacağına dair verilen sözlerin ardından bitirdi.