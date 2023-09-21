Kalbimiz sizinle

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz bugün gruplarındaki ilk karşılaşmalarına çıkacak. Günün ilk maçında H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, evinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşılaşacak. Bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig'de çıktığı 10 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler seriyi devam ettirmek istiyor. Zorlu müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Gergo Bogar yönetecek. Günün diğer maçında ise Beşiktaş, D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetecek. Temsilcilerimizin oynayacağı maçları EXXEN canlı olarak yayımlayacak.

DZEKO YEDEGE MİCHY BATSHUAYİ SAHAYA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland ile oynayacakları maçta ileri uçta değişikliğe gidecek. Tecrübeli teknik adam, ligde oynanan son Antalyaspor maçında 90 dakika görev yapan Edin Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi'ye görev verecek. Belçikalı forvet, bu sezon çıktığı 6 maçta takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.