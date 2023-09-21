Nazilli’de Kaya dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yaz dönemindeki devir kaosunun ardından henüz 13 Ağustos'ta kulübü devraldığı belirtilerek yönetime gelen başkan Süleyman Urkay'ın da istifa ettiği Nazilli Belediyespor'da başkanlık koltuğuna başkan yardımcısı Şahin Kaya getirildi. Siyahbeyazlılarda kulüp başkanlığı görevine Urkay'ın istifa ettiği aynı gün başkan yardımcısı ve basın sorumlusu Şahin Kaya soyundu. Şahin Kaya'nın mevcut yönetimden ve yeni eklenecek isimlerle görevi sürdüreceği bilgisine ulaşıldı. Yönetime yeni giren isimlerle birlikte kulübe yaklaşık 10 milyon TL'lik bir kaynak girişinin sağlandığı öğrenildi.

PRİMLER YATIRILACAK

Ligde 4'te 4 yapan Nazilli'de hafta sonu deplasmanda oynanacak Bucaspor 1928 karşılaşması öncesi moral olması için ödenmesi gereken 2 galibiyet primin futbolcuların hesaplarına yatırılacağı vurgulandı. Ayrıca önümüzdeki hafta içerisinde de peşinatların ödeneceği bilgisine ulaşıldı. Urkay'ın göreve getirdiği teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun da göreve devam edeceği öğrenildi. Yönetimin sponsorluk görüşmeleri yaptığı, yaratılacak 20 milyon TL'lik kaynakla UÇK, SGK vergi ve esnafa olan borçların da ödeneceği belirtildi.