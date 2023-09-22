5’te 5 olsun

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında bugün Brezilya ile karşılaşacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti. Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

PARİS BİLETİ İÇİN

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyor. Türkiye, 1 puan gerisindeki Brezilya'yı da mağlup etmesi halinde son 2 maç öncesinde büyük bir avantajın da sahibi olacak. İki takım arasında Milletler Ligi'nde oynanan son karşılaşmayı Türkiye 3-0 kazanmıştı. Sultanlar, Brezilya'nın ardından yarın 13.30'da ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek.