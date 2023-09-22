Filenin Sultanları Brezilya’yı yenerek 5’te 5 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3 -0 yenerek 5'te 5 yaptı. Bu galibiyetle elemelerde namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, üst üste de 20'nci zaferine ulaştı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Brezilya'yı 21-25, 27-29 ve 19-25'lik setlerle yenen Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Grupta 1 maç eksiği bulunan namağlup Japonya ise ikinci, Brezilya da 3'üncü sırada yer aldı.

RAKİP EV SAHİBİ JAPONYA

Elemelerde 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, altıncı maçında yarın TSİ 13.30'da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

ÜST ÜSTE 20'NCİ ZAFER

Filenin Sultanları, Brezilya'yı da devirerek üst üste 20'nci galibiyetine uzandı. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Brezilya'yı da 3-0'la geçerek yenilmezlik serisini 20'ye çıkardı.