İzmir ve Muğla bisiklet turuna hazır

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir ve Muğla etapları için değerlendirme toplantıları yapıldı. İzmir'de Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell Atletizm Yüksek Performans Merkezi'ndeki toplantıya Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Baş Raportörü Baki İlgün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ile ilgililer katıldı. Muğla'daki toplantı da Valilik'te yapıldı. Vali İdris Akbıyık, tur için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Muğla etapları 10 Ekim Fethiye-Babadağ, 11 Ekim Fethiye-Marmaris, 12 Ekim Marmaris-Yalıkavak ve 13 Ekim Bodrum-Selçuk'tan oluşuyor. 14 Ekim'de Selçuk- Manisa-İzmir etabının ardından yarış 15 Ekim'de İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.