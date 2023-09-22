Montella resmen açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Montella'nın Ayyıldızlıların yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıkladı. İtalyan çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. İtalyan teknik direktör 2021-2023 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmıştı. Montella'nın yardımcılarından en az birinin Türk olması beklenirken bu ismin kim olacağı henüz belirsizliğini koruyor. öte yandan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak da istifa etti. Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Hamit Altıntop ve federasyon yönetiminin 'devam' kararına rağmen Koçak yardımcı antrenörlük görevini kabul etmedi ve sözleşmesi feshedildi.

KUNTZ: ALMANYA HEDEFİ BİR HAYAL OLARAK KALDI

Türkiye Futbol Federasyonunun yollarını ayırma kararı aldığı Alman teknik adam Stefan Kuntz, süreçle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kuntz, kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklamada, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı. Şu anda D Grubu'nda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son turuna çıkma şansımız çok yüksek" dedi.