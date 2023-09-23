Cumartesi şöleni

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri, bugün birbirinden zorlu maçlara çıkarak 3 puan kovalayacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçında puan alamayan Altınordu, Bursaspor deplasmanında çıkış arayacak. Timsah Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Alirıza Altunbakır yönetecek. 4 haftada 5 puan toplayan Bucaspor 1928, evinde 4'te 4 yapan Nazilli'yle kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda Doğukan Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

FETHİYESPOR SOMASPOR KARŞISINDA

Kırmızı Grup'ta Fethiye evinde Somaspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak maçı Berkay Erdemir yönetecek. Menemen FK, deplasmanda Erzincanspor'la karşılaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak maçta Batuhan Gültek düdük çalacak. Bu iki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Denizli deplasmanda Etimesgut'un rakibi olacak. Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Semih Kurt görev alacak. Uşak, deplasmanda Derince'yle oynayacak. Doğal Çim Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak.

KARŞIYAKA ÜÇTE ÜÇ YAPMA PEŞİNDE

3. Lig 2. Grup'ta zirveye kurulan Karşıyaka, Pazarspor'a konuk olacak Pazar İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. 1. Grup'ta ilk 2 maçta 4 puan toplayan Aliağa FK, evinde İnegöl Kafkas Gençlikspor'u konuk edecek. Grupta 2 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'u ağırlayacak. 2. Grup'ta 6 puanlı Turgutluspor, seyircisi önünde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Aynı grupta Efeler 09 SFK, deplasmanda Sapanca Gençlikspor'la rakip olacak. 3. Grup'ta 2'de 2 yapan Kuşadasıspor, iç sahada Silivrispor karşısında galibiyet arayacak. Bu maçlar 16.00'da başlayacak. Bornova 1877, kendisi gibi 3 puanlı Osmaniyespor FK'yı 19.00'da konuk edecek. 4. Grup'ta Bergama Belediyespor, deplasmanda 15.00'te 23 Elazığ FK ile karşılaşacak.Balıkesirspor ise 15.30'da Nevşehir Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.