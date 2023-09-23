Fethiyespor efsanesini kaybetti

Fethiyespor'un Efsane Kaptanı ve antrenörü Yurdanur Ünsal, yakalandığı rahatsızlık sonucu 81 yaşında vefat etti. Lacivert-beyazlılarda 1960'lı yıllarda futbol oynayan ve uzun süre takım kaptanlığı yapan daha sonraki yıllarda Fethiyespor da antrenörlükte yapan Yurdanur Ünsal, yakalandığı mide kanseri rahatsızlığı sonucu 81 yaşında vefat etti. Evli 1 kız çocuk babası Fethiye eski kaptanı Yurdanur Ünsal, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Ünsal'ın cenaze namazına yoğun katılım olurken tabutunun üzerine Fethiyespor bayrağı örtülüp 48 numaralı forması da yerleştirildi. Muğla ekibinin eski futbolcuları ve yöneticileri de cenazeye katıldı. Fethiyespor'da ve kısa süre Muğla Yolsporda da futbol oynamış Fethiyesporun profesyonel lige çıkmasında büyük katkı sağlamış Yurdanur Ünsal, Fethiyespor Kulübünün 1975-1976 yılında tamamen kapandığı sırada merhum Teoman Doğu ve merhum Mecdi Nalbantoğlu ile birlikte kulübün daha fazla kapanmasını önlemiş gerçek bir Fethiyespor sevdalısı olarak uzun yıllar Fethiyespor'a hizmet etmişti.