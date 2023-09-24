Kusursuz fırtına

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son üç maçında yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928 ile 4'te 4'e imza atan Nazilli Belediye kritik Ege derbisinde karşı karşıya gelirken, kazanan İzmir ekibi oldu: 3-1. 10'da Enes'in pasında topla buluşan Arda'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti. 29'da Erhan Çelenk'in kornerinde savunmadan seken topa ceza sahası dışından Furkan Çil çok sert vurdu ve harika bir golle takımını öne geçirdi: 1-0. 33'te sol kanatta topla buluşan Enes'in plasesiyle Buca skoru 2-0'a getirdi. 44'te bu kez İlhan'ın uzaklardan şutu rakip savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 3-0.

İKİNCİ YARIDA HATA YAPMADI

53'te Anıl'ın pasında Salih'in şutu kaleci Kıvanç'ta kaldı. 65'te Anıl'ın sağ kanattan sol arka direğe şık pasında Furkan Apaydın gelişine vurdu, top ağlarla buluştu: 3-1. 87'de savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa'nın aşırtma şutu kaleyi bulmadı. 88'de ceza sahası dışında topla buluşan İlhan'ın çok sert şutunu kaleci Ömer güçlükle kornere çeldi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bucaspor 1928 sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

GENÇ ARDA VE ENES'E YİNE 11'DE

BUCASPOR 1928'de teknik direktör Ahmet Yıldırım kadroda iki değişikliğe gitti. Genç teknik adam Sefa ve Mehmet'in yerlerine on birde 16 yaşındaki Arda ile Enes'e görev verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmadı. Ev sahibi Buca'da 12. adam mücadele boyunca tezahüratlarla takımlarına destek olurken, net galibiyetle birlikte maç sonunda büyük coşku yaşadılar

BUCA ZİNCİR KIRDI

BUCASPOR 1928 rakibine karşı şanssızlığını yendi. İzmir ekibi daha önce Nazilli Belediyespor ile 5 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Aydın ekibini hiç yenememişti. Bu süreçte Nazilli Belediyespor üç karşılaşmadan üstün taraf olarak ayrılırken, iki maç da beraberlikle tamamlanmıştı. Dün akşam oynanan maçta Fırtına rakibini ilk kez yenerek zincir kırdı.