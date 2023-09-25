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Haberler Spor Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelenmişti. O müsabakalar bu hafta içi oynanacak. Maçları yönetecek hakemler de açıklandı.

İHA
Süper Lig’de erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Avrupa kupaları maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar yarın, 27 Eylül Çarşamba ve 28 Eylül Perşembe günü oynanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig 3. hafta erteleme maçları ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Abdülkadir Bitigen

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

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