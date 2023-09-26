Ege damgası

Yeni sezonda kurdukları iddialı kadrolarla 1, 2, ve 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ege ekipleri, geride kalan haftada 10 galibiyet alırken, 4 takım da sahadan beraberlikle ayrıldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta maddi sıkıntılar içindeki Denizli, Etimesgut Bld'yi dışarda 2-0 yenerek ikide iki yaptı. Menemen FK, 24 Erzincan'ı 2-0 devirdi, Uşak ise yine deplasmanda Derince'yi 1-0 yendi.

KAF-KAF ZİRVEYE KURULDU

İkinci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, sezonun ilk puanını Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak alırken, Ayvalıkgücü Bld sahasında Talasgücü'nü 2-1 mağlup etti. 3. Lig 1. Grup'ta Aliağa FK evinde İnegöl Kafkas'ı 2-0, 2. Grup'ta Karşıyaka ise deplasmanda Pazar'ı 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı, zirveye ambargo koydu. Efeler 09, Sapanca Gençlik deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Turgutlu ise evinde Elazığ ile 1-1 berabere kalarak iki haftalık galibiyet serisini bozdu.

HAFTAYI KARLI KAPATTILAR

Üçüncü Grup'ta Kuşadasıspor, Silivrispor'u; Bornova FK, Osmaniyespor'u aynı skorla 2-1 mağlup etti. 4. Grup'ta Balıkesirspor ise konuk olduğu Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Bergama FK, 23 Elazığspor ile 2-2 berabere kalarak zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı. İzmir ekibi, bu sonuçla 3 maçından 3 puan çıkardı, pes etmedi.

DERBİLERİN KAZANANI İZMİR EKİPLERİ OLDU

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Ege derbilerinde kozlar paylaşılırken İzmir ekipleri galibiyete ulaşan taraf oldu. Birinci Lig'deki kritik maçta Göztepe, deplasmanda Akhisar Stadı'nda konuk olduğu Manisa FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Bucaspor 1928, sahasında 4'te 4 yaparak İzmir'e gelen Nazilli Belediyespor'u 3-1 yenerek rakibine çelme attı. Kırmızı Grup'ta ise Fethiyespor ve Somaspor arasındaki mücadelede kazanan çıkmadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.