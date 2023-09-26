Kupa heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda heyecan bugün Ege derbileriyle resmen başlıyor. İzmir temsilcisi Bornova 1877, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.30'da Ege ekibi Akhisarspor'u konuk edecek. Üçüncü Lig'de mücadele eden Balıkesirspor ise aynı saatte Balıkesir Atatürk Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Burhaniyespor'la kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evindeki 2-1'lik Osmaniyespor galibiyetiyle 3 maçta 6 puana ulaşan Bornova temsilcisi ile aynı grupta 2 müsabakada 1 puan toplayan Akhisarspor kupada tur mücadelesi verecek.

TEK HEDEF GALİBİYET

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek 4 puana ulaşan Balıkesirspor ve aynı ili Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Burhaniyespor da zafer arayacak. Ege ekipleri kupa maçlarını kazanarak kupada da yollarına devam etmek istiyor.