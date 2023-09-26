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Haberler Spor Nazilli BLD telafi edecek

Nazilli BLD telafi edecek

HABER MERKEZİ
Nazilli BLD telafi edecek
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-1 yenilerek bu sezon ilk yenilgisini alan Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu kaybı telafi edeceklerini söyledi. İlk 4 maçı kazandıklarını hatırlatan Yavuzyiğitoğlu, "Lige çok iyi başladık ve 4'te 4 yaptık. Bucaspor 1928 maçında şans faktörü de yanımızda değildi. İlk yarıda art arda kalemizde gördüğümüz 3 gol oyuncularımızı motivasyon yönünden olumsuz etkiledi. İkinci yarıda üstün taraf bizdik. Gerçekten üzgünüz. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğiz. Nerede hata yaptık, eksik yönlerimiz neler, bunları çalışarak gidereceğiz" dedi.
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