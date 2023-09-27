Bornova turladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Bornova 1877, Ege derbisinde sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 12'de Oğuz'un kullandığı kornerde Mehmet'in kafa vuruşunu son anda Akhisar savunması çizgiden çıkardı. 13'te Manisa ekibinin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Oğuzhan uzaklardan çok sert vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0. 14'te sol kanatta topla buluşan Emircan'ın sert şutunu kaleci Muhammed güçlükle kornere çeldi. 21'de sol kanatta topla buluşan Birkan'ın son çizgiden içeri çevirdiği topa arka direkte Emre vurdu ve skoru 2-0'a taşıdı.

EGEMEN FARKI AÇTI

30'da Bornova'nın kısa paslarla uyguladığı korner organizasyonunda kaleyi gören Yılmaz'ın sert şutu az farkla auta gitti. 34'te ise nadir Akhisar atağında Yavuz'un ceza sahası dışından şutu kaleci Murat'ta kaldı. 41'de sağdan Emircan'ın içeri çevirdiği topu altıpas üzerinde Egemen tamamladı: 3-0. 56'da Oğuz'un kullandığı kornerde Egemen iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi: 4-0. 90'da Emre Turan'ın şutunda savunmadan dönen topa Emre Turan tekrar vurdu, kaleci Muhammed geçit vermedi. Mücadele başka gol sesi çıkmayınca İzmir ekibi mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.;

KADROLARA KUPA AYARI

Kritik mücadelede her iki ekip de kadrolarında büyük bir değişime gitti. Bornova 1877'de teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu kadroyu bir kişi hariç baştan aşağı değiştirdi. Genç teknik adam son oynanan Osmaniyespor maçından 10 ismi yedek bekletirken, ligde fazla forma şansı bulamayan isimleri ilk 11'e monte etti. Ferhatoğlu son oynadıkları maçtan sadece Yılmaz Can Taşkıran'a kupa maçında da görev verdi. Akhisarspor'da teknik direktör İlker Yanar ise tam 9 değişiklikle sahaya çıktı. Manisa temsilcisinde değişmeyen isimler Yavuz Özbakan ve Halilcan Gül oldu.