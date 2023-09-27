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Burhaniye Bld Bal-Kes’i eledi

HABER MERKEZİ
Burhaniye Bld Bal-Kes’i eledi
Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda 3. Lig temsilcisi Balıkesirspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Burhaniye Belediyespor'u konuk etti. Daha istekli görünen taraf olan konuk ekip, tek golle rakibini eledi. Genç ağırlıklı kadroyla Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasına çıkan Balıkesirspor rakibi Burhaniye Belediyespor karşısında varlık gösteremedi. Maçın başından sonuna kadar baskılı oynayan taraf Burhaniye Belediyespor olurken kupaya veda eden taraf da Balıkesirspor oldu. Maçın ilk dakikalarından itibaren Balıkesirspor kalesinde baskılı oynayan Burhaniye Belediyespor dakikalar 69'u gösterdiğinde Abdulkadir Oruçoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından da baskısını sürdüren ve Balıkesirspor kalesinde etkili olan Burhaniyespor maçı 1-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.
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