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Aliağa Futbol turladı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu’nda Aliağa ekibi, uzatmaya giden maçta Turgutlu’yu yenerek tur atladı.

HABER MERKEZİ
Aliağa Futbol turladı
Ziraat Türkiye Kupası Birinci Tur mücadelesinde Turgutluspor'a konuk olan Aliağa Futbol, normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek eledi. Turgutluspor 32'nci dakikada Berkant'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Aliağa FK 43'üncü dakikada Mithat'la beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. İki takım 15'er dakikalık uzatma anlarının ilk devresinde de eşitliği bozamadı. Aliağa FK 113'üncü dakikada Oğuzlan'la üstünlüğü yakaladı: 1-2. İzmir temsilcisinde bir kez daha sahneye çıkan Oğuzhan 119'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı: 1-3. Bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden takım Aliağa FK oldu.
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