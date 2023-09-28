Milli forma prestijdir

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İtalyan teknik adam için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.Türkiye'de çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Montella, "Bu ülkede çalıştığım, federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Almanya'da düzenlenecek turnuvada hem buradaki vatandaşlarımızı hem de Almanya'daki vatandaşlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. Genç, bildiğim, iyi bir takıma sahibiz" diye konuştu. Önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Her şeyi analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar verip, en iyisini yapmaya çalışacağız. Takım ruhu bizim için önemli. Burada bir aile olmamız lazım. Oyuncuların ne kadar daha fazla koyabiliriz diye düşünmeleri gerekiyor. Bu formayı giymek bir hediye değil, prestijdir. Önemli bir ulusu temsil ediyoruz, önemli bir sorumluluk. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bir oyun metodu üstüne çalışacağız. Yenilikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

HER LİGİ TAKİP EDİYORUZ

Göreve geldikten sonra takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve birkaç futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Montella, "Takım kaptanı ve birkaç oyuncuyla görüştüm. Sahada ne yapmak istediğimi, saha dışında ne yapmak istediğimle ilgili oyuncular konuştum. Oyuncu grubunun bir ülkeyi temsil ettiğini bilmesi lazım. Her ligi takip ediyoruz. Fiziksel ve mental olarak en hazır olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA YAŞAYACAK

Montella'nın birçok maçı takip edeceğini ve İstanbul'da yaşayacağını belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milli takımda bu zamana kadar hocalar kendi ülkesinde yaşamış, maçtan maça gelip, gitmiş. Hoca ile anlaşmamız gereği İstanbul'da ikamet edecek. Burada kalacak. Sadece İstanbul'daki ya da Trabzon'daki maçları izlenmeyecek. Bütün maçları izleyecek. Bundan sonra gerekirse sadece Süper Lig'i değil, 1'inci Lig'i de takip edecek. Ümit Milli takımımız da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzu genişletmek istiyoruz. Hocamız da bu işin sorumlusu olacak. Kendi ajandasını belirleyecek. İçimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek" şeklinde konuştu.

AYRILIĞIN SEBEBİ SUÇLAYICI İFADELER

Kuntz ile kendi yönetiminin sözleşme imzalamadığını ancak istikrar olması adına Kuntz'a sahip çıktıklarını dile getiren Büyükekşi, "Faroe Adaları maçından sonra Kuntz'a büyük bir tepki oldu. Biz hocayla devam etme kararı aldık. Bunun neticesi olarak da Ermenistan maçı beraber bittiğinde hoca ile devam edeceğimiz yönünde açıklamalarda bulundum. Ben orada herkesin payı var dedim. Japonya maçı öncesinde yine aynı şeyi söyledim. Ancak hocanın futbolcuları suçlayıcı ifadeleri maalesef şanssız bir açıklama oldu. Biz; hocamızın yaptığı bu açıklamanın, futbolcularla teknik ekip arasında sıkıntı yaratacağını gördük. Bunlardan bir bölümü ile sıkıntı yaşanınca onun için böyle bir ayrılık planladık" dedi.