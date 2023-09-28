Potada heyecan dorukta

Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı sezonda Ege ekipleri, mutlak şampiyonluk hedefliyor. İlk hava atışına sayılı günler kala ligin iddialı ekibi Pınar Karşıyaka, geçen sezondan kalan yarım hesabı kapatmak için mücadele edecek. Final kapısından dönen ve yaptığı takviyelerle güçlenen KSK, sezonu ilk 4 içinde bitirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Manisa BŞB ise yeni sezonda iddialı bir konumda bulunmayı hedefliyor. Önemli isimleri kadrosuna katan Manisa ekibi, hata yapmak istemiyor. Geçen sezon bir türlü beklediği çıkışı yakalayamayan Aliağa Petkim, yeni sezona fırtına gibi başlamanın hazırlıklarını yapıyor. Yaz dönemi boyunca yaptığı transferlerle güçlenen İzmir ekibi, sezonu ilk dört içinde bitirmek için mücadele edecek.

LİGİN YENİ EKİBİ: ÇAĞDAŞ BODRUM

Geçtiğimiz sezon yakaladığı müthiş çıkışla Süper Lig'e yükselen Çağdaş Bodrum, bu performansını bir üst ligde de sürdürmek istiyor. Baştan aşağıya kabuk değiştiren Muğla ekibi, ilk senesinden ligde iddialı bir konumda sıralanmak istiyor. Geçen sezona iyi başlayan ancak son haftalarda peş peşe aldığı yenilgiler sebebiyle iddiasını kaybeden Merkezefendi de yeni sezonda istikrarlı bir grafikle üstlere oynamayı hedefliyor.

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