Avrupa’da Süper Kupa Fenerbahçe Alagöz’ün

FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan LDLC ASVEL Feminin, Frarsa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarılacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği üstün oyunuyla farkı açarak 84-38 önde tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan da 109-52 galip ayrıldı. Süper Kupa'yı ilk kez kazanan sarı-lacivertliler, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını alan Fenerbahçe Alagöz'e Türkiye'den de tebrik mesajları yağdı.