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Haberler Spor Bodrum FK’da Üzeyir sezona sessiz başladı

Bodrum FK’da Üzeyir sezona sessiz başladı

BERKE ÖZBAY
Bodrum FK’da Üzeyir sezona sessiz başladı
TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'da Üzeyir Ergün geride kalan 6 haftada sessiz kaldı. Yeşil-beyazlı formayla geçen sezonun ilk 6 karşılaşmasında 3 asist, 1 de gol kaydeden 30 yaşındaki sağ bek bu sezonun ilk 6 haftasında skor katkısı veremedi. Bodrum temsilcisinde üçüncü sezonunu geçiren ve istikrarlı performansıyla alkış alan Üzeyir, geçen sezon rakip ağları 3 kez sarsarak ve 9 golün de pasını vererek 12 gole direkt etki etmiş, takımının Play-Off Finali'ne yükselmesinde önemli bir pay sahibi olmuştu.
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