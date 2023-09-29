Bodrum FK’da Üzeyir sezona sessiz başladı

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK'da Üzeyir Ergün geride kalan 6 haftada sessiz kaldı. Yeşil-beyazlı formayla geçen sezonun ilk 6 karşılaşmasında 3 asist, 1 de gol kaydeden 30 yaşındaki sağ bek bu sezonun ilk 6 haftasında skor katkısı veremedi. Bodrum temsilcisinde üçüncü sezonunu geçiren ve istikrarlı performansıyla alkış alan Üzeyir, geçen sezon rakip ağları 3 kez sarsarak ve 9 golün de pasını vererek 12 gole direkt etki etmiş, takımının Play-Off Finali'ne yükselmesinde önemli bir pay sahibi olmuştu.