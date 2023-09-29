Denizlili kick boksçular madalyaları topladı

DENİZLİ'DE geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 5. İller Arası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları, farklı illerden 930'u aşkın sporcunun katılımıyla tamamlandı. Turnuvada Denizlili sporcular göstermiş oldukları performans ile göz doldururken, Denizli'nin başarılı kulüplerinden Nail Koç Spor Kulübü turnuvaya damga vurdu. Denizli'nin büyükler kategorisinde ilk ve tek Türkiye şampiyonu olan Kaan Öz'ün 35 madalya kazanan öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı. Turnuvanın en fazla madalya kazanan kulübü olmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Kaan Öz, kulüp olarak toplamda 35 madalya kazandıkları turnuvanın sporcuları için güzel bir tecrübe olduğunu söyledi. Öz, "Geçen yıl milli takıma 2 sporcu verdik. İlimizde, ülkemizi temsil etme yeterliliğine sahip bir çok potansiyel var. Benim amacım, Denizli'nin kick boksta daha bilinir bir şehir olmasını sağlamak" dedi.