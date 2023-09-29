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Nazilli Belediyespor tekrar çıkış peşinde

HABER MERKEZİ
Nazilli Belediyespor tekrar çıkış peşinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona 4'te 4'le başladıktan sonra ilk yenilgisini geçen hafta Bucaspor 1928 deplasmanında 3-1'lik skorla alan Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde Adıyaman FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi istiyor. Nazilli Belediye Belediyespor Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, "Kendi sahamızda ve taraftarlarımızın desteği ile kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Dersimize iyi çalışıyoruz. Ben oyuncularımın bu önemli maçımızı kazanacaklarına olan güvenimi koruyorum. Oyuncularıma inanıyorum" dedi.
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