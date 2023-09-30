Ege Play-Off’a tutundu

Profesyonel liglerde 2023-2024 sezonu başlarken, Ege ekipleri Play- Off ve şampiyonluk yarışına damga vurdu. Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden tam 13 Ege ekibi, geride kalan süreçte Play-Off hattına yerleşerek şampiyonluk yarışında 'Ben de varım" dedi. Süper Lig hedefiyle yola çıkan 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK 6 hafta sonunda 11 puanla 5. sırada konumlanırken, Manisa FK da aynı puanla averajla Muğla temsilcisinin ardında yerini aldı. 2. Lig'de de 5 hafta sonunda üç ekip sıkıntılarla başladığı sezonda ilk 6 içinde yerini alarak gurur yaşattı.

SOMA VE DENİZLİ MUCİZESİ

Kırmızı Grup'ta düşük bütçe ile Bölgesel Amatör Lig'den yaptığı takviyelerle Soma ligde fırtına estirdi. Manisa ekibi 11 puanla 3. sırada yer alırken, aynı başarıyı Denizli de tekrarladı. Geçen sezon 1. Lig'den düşen transfer yasaklısı Horoz, genç ağırlıklı bir ekiple 7 puan topladı ve averajla 6. sırada yerini aldı. Beyaz Grup'ta da Nazilli Bld, 12 puanla geçen haftayı 3. sırada kapattı. Üçüncü Lig'de 3 hafta sonunda Bergama ve Akhisar dışında tüm Ege ekipleri Play-Off'ta sıralandı. Birinci Grup'ta ligin yeni ekibi Aliağa FK 7 puanla averajla 2. sırada yer alırken, 5 puanı bulunan Ayvalıkgücü 4. basamakta yarışa ortak oldu.

KARŞIYAKA SERİ YAPTI

İkinci Grup'ta ise ilk üç sırayı Egeliler oluşturdu. Karşıyaka 3'te 3 yaparak 9 puanla zirveye kurulurken, Efeler 09 ve Turgutlu 7'şer puanla hemen ardından sıralandı. 3. Grup'ta 9 puanlı Kuşadası 3., 6 puana sahip Bornova 1877 ise 4. basamakta yerini aldı. 4. Grup'ta 4 puan toplayan Balıkesirspor averajla da olsa 5. sırada konumlandı. 1. Lig'de Göztepe ve Altay, 2. Lig'de Buca, Menemen, Altınordu, Uşak, Fethiye, 3. Lig'de de Akhisar ve Bergama henüz beklenen çıkışı sergileyemedi ve yarışın dışında kaldı.