TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın deplasmanda Menemen FK ile Ege derbisine çıkacak olan Fethiyespor zincir kıracak. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve 4 3 puanla düşme potasına çakılan lacivert-beyazlılar, yarın İzmir'de oynayacağı maçta tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Teknik direktör Erhan Altın, iddialı bir kadro kuran Menemen'i yenerek sezonun ilk zaferini elde etmek istediklerini ifade etti. Bu arada Fethiyespor'un önceki akşam gerçekleşen idmanı sonrası kaptan Murat Yılmaz için sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlaması Menemen FK maçı öncesi moral oldu.