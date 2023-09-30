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Haberler Spor Filede Kupa Voley heyecan başlıyor

Filede Kupa Voley heyecan başlıyor

HABER MERKEZİ
Filede Kupa Voley heyecan başlıyor
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu gruplarında ilk maçlar bugün yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak mücadelede, A ve B Grubu maçları İzmir'de, C Grubu müsabakaları ise Bursa'da oynanacak. 10 takımın mücadele edeceği grup maçları sonunda birinci olan 3 takım ve gruplarda en iyi ikinci olmak üzere toplam 4 takım çeyrek finale yükselecek. A Grubu'nda yer alan PTT, Nilüfer Bld ve Kuzeyboru ile B Grubu'nda yer alan Çukurova Bld, Muratpaşa Bld ve Galatasaray Daikin takımları İzmir'de müsabakalara çıkacak. Sultanlar Ligi'nin tek Egelisi olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Bursa'da oynanacak C Grubu maçlarında Karayolları, Sarıyer Belediyespor ve Beşiktaş Ayos ile karşılaşacak.
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