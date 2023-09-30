Hedefimiz altın

52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, bugün Belçika'da başlayacak. Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda 73 ülkeden yaklaşık 500 sporcu, madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi kadınlarda Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür; erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı temsil edecek Kadınlar ve erkekler genel tasnif 5-6 Ekim, bireysel alet finalleri ise 7-8 Ekim'de gerçekleştirilecek. Şampiyona, 8 Ekim Pazar günü sona erecek.

2 ALTIN, 1 GÜMÜŞ

Milli cimnastikçiler, dünya şampiyonalarında şu ana kadar 2 altın, bir gümüş olmak üzere 3 madalya elde etti. İbrahim Çolak, 2019'da Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde ederek, cimnastikte büyüklerde dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Yine aynı yıl paralel barda milli cimnastikçi Ahmet Önder, gümüş madalyanın sahibi oldu. Adem Asil, geçen yıl Liverpool'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde Türkiye'nin ikinci altın madalyasını kazandı.