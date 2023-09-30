Kupada 2. tur şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur kura çekimi TFF tarafından dün yapıldı. 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere 2. turda toplam 50 takım yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları 10-11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kupa heyecanı A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Ege ekipleri de bu maçlarda bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

İKİ TANE DERBİ OYNANACAK

1. turda rakiplerini eleyerek tur atlayan Karşıyaka, Bornova 1877, Burhaniye Belediye ve Aliağa Futbol'un yanı sıra 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK, Denizlispor, Altınordu, Nazilli Belediyespor ve Uşakspor zorlu ekiplerle karşılaşacak. En uzak deplasmana Bornova 1877 Adıyaman deplasmanıyla çıkacak. Menemen, Denizli. Altınordu, Nazilli Belediye, Karşıyaka ve Uşakspor sahasında oynarken, Aliağa FK da Bornova gibi deplasmanda tur arayacak. Ayrıca bu tur Denizli- Burhaniye Bld ve Uşak-Aliağa olmak üzere iki Ege derbisine sahne olacak.

2. TUR EŞLEŞMELERİ

Adıyaman FK-Bornova 1877 Menemen FK-Yıldırımspor Denizli-Burhaniye Bld Altınordu - M.Akif Ersoy Üni. Nazilli Bld- Hacettepe Karşıyaka-Bigaspor Uşakspor-Aliağa FK