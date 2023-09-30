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Haberler Spor Merkezefendi G.Saray önünde

Merkezefendi G.Saray önünde

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi G.Saray önünde
Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün güçlü rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Denizli Basket'in Başkanı Veli Deveciler, "Sabırsızlıkla beklediğimiz yeni sezon başlıyor. Süper Ligde 3. yılımız ve her sene gelişerek devam ediyoruz. Süper lig Denizli için, çok önemli bir prestij ve organizasyon. Tüm şehir bunu desteklediğinde, başarılı bir sezon kaçınılmaz olacaktır. Takıma güvenelim, sahada ve saha dışında desteğimizi eksik etmeyelim" şeklinde konuştu.
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