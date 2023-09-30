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Haberler Spor Turgutluspor hedefe kilitlendi

Turgutluspor hedefe kilitlendi

HABER MERKEZİ
Turgutluspor hedefe kilitlendi
TFF3. Lig 2. Grup'ta sezona iyi başlayan Turgutluspor, kendisi gibi yenilgisiz olan lider Karşıyaka ile pazar günü saat 19.00'da İzmir'de oynayacağı zorlu Ege derbisine hazırlanıyor. Turgutlulu taraftarlar, takımlarını İzmir deplasmanında desteklemek için harekete geçti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Pazar günü oynanacak Karşıyaka maçı için İzmir'e akın ediyoruz. Bizimle birlikte bu heyecanı yaşamak, Turgutluspor'umuza şampiyonluk yolunda destek vermek isteyen Turgutlu halkından herkesi pazar günü saat 14.30'da Turgutlu 7 Eylül Stadı'nın önüne bekliyoruz" denildi. Tam kadro derbiye hazırlanan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Ramazan Çelik, iyi gidişatı sürdürmek istediklerini belirterek, "İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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