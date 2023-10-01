Merkezefendi’nin gücü yetmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray NEF'e evinde 93-77 mağlup oldu. Mücadeleye konuk takım 4-0'la başlarken, çeyrek sonuna 03.06 kala 11-0'lık seri yakalayan İstanbul ekibi, farkı çift hanelere taşıdı (10-23). G.Saray'a 8-2'lık seriyle cevap veren Merkezefendi, farkı 7 sayıya düşürdü (18-25). Denizli ekibi 2. çeyreğe Jalen Hudson'ın 3 sayılık basketiyle başladı (21-25). G.Saray 6-0'lık seriyle farkı yeniden çift hanelere taşıdı (21-31). Merkezefendi, Bleıjenbergh'in üçlüğü ve Pecarski'nin sayılarıyla farkı yeniden 6'ya düşürdü (26-31).

DENİZLİ EKİBİ BERABERLİĞİ BULDU

Devrenin sonuna 04.44 kala 8-0'lık seri yakalayan Denizli ekibi, eşitliği yakaladı (34-34). Çeyrek sonu karşılıklı basketlerle geçse de Galatasaray devreyi 40-46'lık üstünlükle tamamladı. Mücadelenin 3. çeyreğinde Merkezefendi farkın artmasına engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 56-73'lük üstünlükle girdi. Son periyotta da farkı açmaya devam eden Galatasaray, maçı 77-93 kazanmayı bildi.