Bornova’dan gol yağmuru

TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bornova 1877, deplasmanda Sivas Dört Eylül'e yarım düzine gol atarak mağlup etti ve 2'de 2 yaptı: 0-6. Yeşil-beyazlılar, maçın henüz 2. dakikasında Yakal'ın attığı golle öne geçti: 0-1. 26 ve 29'da sahneye çıkan Murat Çaydemir ilk yarının skorunu belirledi: 0-3. İkinci yarıya da hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 55'te Emircan'ın golüyle farkı dörde çıkardı: 0-4. 59'da Murat Çaydemir kendisinin 3 takımının 5. golünü kaydetti: 0-5. 85'te Yılmaz karşılaşmanın skorunu ilan eden golü attı: 0-6.