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Haberler Spor Bornova’dan gol yağmuru

Bornova’dan gol yağmuru

HABER MERKEZİ
Bornova’dan gol yağmuru
TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bornova 1877, deplasmanda Sivas Dört Eylül'e yarım düzine gol atarak mağlup etti ve 2'de 2 yaptı: 0-6. Yeşil-beyazlılar, maçın henüz 2. dakikasında Yakal'ın attığı golle öne geçti: 0-1. 26 ve 29'da sahneye çıkan Murat Çaydemir ilk yarının skorunu belirledi: 0-3. İkinci yarıya da hızlı başlayan İzmir temsilcisi, 55'te Emircan'ın golüyle farkı dörde çıkardı: 0-4. 59'da Murat Çaydemir kendisinin 3 takımının 5. golünü kaydetti: 0-5. 85'te Yılmaz karşılaşmanın skorunu ilan eden golü attı: 0-6.
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