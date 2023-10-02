Petkim çok mutlu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu ilk haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'yı 81-69 yendi. Müsabakaya Martin ve Kenan'ın sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 6. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 11-3. Periyodun son 2 dakikasına da 18-12 üstün giren konuk ekip periyodu 24-19 önde tamamladı. İkinci periyoda Carey, McCollum ve Martin'in sayılarıyla başlayan ve farkı 10 sayıya (30-20) yükselten Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 42-36 galip gitti.

MÜTHİŞ BİR GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü periyoda etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 44-44 beraberliği yakaladığı periyotta 25. dakikada Thomas'ın basketiyle 49-48 üstünlük kurdu. Thomas ve Efianayi ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 12 sayı farkla 66-54 önde bitirdi. Son periyotta ilk 4 dakikayı 67-59 üstün geçen Aliağa Petkimspor, 10-0'lık seriyle 37. dakikada farkı 18 sayıya yükseltti: 77-59. Aliağa Petkimspor müsabakadan 81-69 galip ayrıldı.

DUALARIMIZ MİNİK LEYLA İÇİN

Potadaki İzmir derbisinin ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören lige galibiyetle başlamalarının önemli olduğunu ancak yardımcı antrenörleri Murat Kaya'nın 9 yaşındaki kızı Leyla'nın 10 gündür yoğun bakımda olduğunu ve iyi haberler beklediklerini söyledi. Bütün Türkiye'nin bütün basketbol camiasının dualarını istiyorum. İnşallah bir soluk bekliyoruz ondan" dedi.