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Haberler Spor Filenin Efeleri, ABD'ye 3-1 mağlup oldu

Filenin Efeleri, ABD'ye 3-1 mağlup oldu

Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Filenin Efeleri 3. maçında ABD ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı.

DHA
Filenin Efeleri, ABD’ye 3-1 mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3 - 1 mağlup oldu. Filenin Efeleri, bu sonuçla elemelerdeki ikinci yenilgisini aldı.

Japonya'daki Yoyogi National'da ABD ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, 25-17, 26-28, 32-30, 25-20'lik setlerle parkeden 3-1 yenik ayrıldı. B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen Filenin Efeleri, ikinci maçında da Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlılar, elemelerdeki dördüncü maçında yarın TSİ 13.30'da ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

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