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Haberler Spor Kayseri’den gol sesi çıkmadı

Kayseri’den gol sesi çıkmadı

HABER MERKEZİ
Kayseri’den gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor evinde RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. İki ekip de girdiği pozisyonları değerlendiremeyince sahadan beraberlikle ayrıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN'A TEPKİ VARDI

Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor'un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan ve Başakşehir ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, taraftarlar tarafından protesto edildi. Kayserili taraftarlar, Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro'ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

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