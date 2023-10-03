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Haberler Spor Milli takımın deplasmanda oynayacağı Hırvatistan maçı biletleri satışa çıktı

Milli takımın deplasmanda oynayacağı Hırvatistan maçı biletleri satışa çıktı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak Millerin deplasman tribünü biletleri satışa çıktı. Misafir tribün bilet fiyatları 400 lira olarak belirlendi.

AA
Milli takımın deplasmanda oynayacağı Hırvatistan maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Hırvatistan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak.

"www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satılacak biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.

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