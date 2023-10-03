Petkim’den Türknas ve Leyla’ya armağan

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında son Play-Off finalisti Pınar Karşıyaka'yı evinde müthiş bir oyunla 81-69 yenen Aliağa Petkimspor, galibiyeti kalbinden bypass ameliyatı geçiren Genel Menajer Levent Türknas ve yoğun bakımda olan yardımcı antrenör Murat Kaya'nın 9 yaşındaki kızı Leyla'ya hediye etti. Petkim'de antrenör Burak Gören, "Rakibimiz geçen yılın finalisti ve çok değerli bir ekipti. İkinci yarıda çok dominant oynadık. Kazanarak başladık" dedi. "İdari ve teknik ekipte iki eksik vardı" diyen Gören, "Haftalardır süren sıkıntılı günlerimiz, Genel Menajerimiz Levent Türknas ameliyat oldu, ağır bir ameliyattı, galibiyeti ona hediye ediyoruz. Bundan da önemlisi yardımcı koçumuz Murat Kaya, bu sene aramıza katıldı, abi-kardeş ilişkimizin olduğu biri. 9 yaşındaki kızı Leylamız yoğun bakımda, bütün Türkiye'nin dualarını istiyorum. İnşallah iyi bir sonuç bekliyoruz ondan" diye konuştu.