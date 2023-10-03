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Haberler Spor Pınar Karşıyaka kötü başladı

Pınar Karşıyaka kötü başladı

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka kötü başladı
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 8 yıl sonra final oynayan kadrosunu 3'ü yabancı 6 transferle yarı yarıya değiştiren Pınar Karşıyaka, ilk hafta umduğunu bulamadı. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçta İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 81-69 yenilirken özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kötü bir grafik sergiledi. Maçta üçüncü periyotta yalnız 12 sayı bulabilen Karşıyaka, son periyotta da 8 dakikada yalnız 5 sayı atabildi. Ligde 9 Ekim Pazartesi günü güçlü rakibi Fenerbahçe'yi konuk edip, ardından 14 Ekim'de zorlu Anadolu Efes deplasmanına çıkacak Pınar Karşıyaka, bir an önce toparlanmaya çalışacak.
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