Van FK-Kömürspor maçı sonrası flaş iddia

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta önceki gün oynanan Van Spor FK'nın 1-0 üstünlüğü ile biten Van Spor FK- Zonguldak Kömürspor maçının ardından iki ekipten flaş açıklamalar geldi. Konuk ekip Zonguldak Kömürspor, maçın ardından yaptığı açıklamada, Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın soyunma odasını silahla bastığını öne sürdü. Zonguldak kulübünden yapılan açıklamada, Van FK Başkanın maçın ardından korumalarıyla soyunma odasına geldiği ve konuk ekip futbolcularını silahla tehdit ettiği iddia edildi. Kömürspor kalecisinin Egemen Yaylı'nın ise aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından ise Van FK takımından bir açıklama geldi. Doğu ekibi yaşandığı iddia edilen olayları yalandı. Yapılan açıklamada başkanın maçın ardından rakip soyunma odasına tebrik etmek için gittiği öne sürülürken, kaleci Egemen'in maç içerisinde aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürüldüğü iddia edildi.