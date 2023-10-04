Akhisar’ın Sultanları lige hazır

Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 6. Grup'taki ilk maçında karşılaşacağı Manisa Ata Spor için hazırlıklarına devam ediyor. Lige galibiyetle start vereceklerine inandıklarını belirten kulüp başkanı Ekrem Kayserili, "Tüm Akhisarlıları Cumartesi günü saat 14.00'da Akhisar Kapalı Spor Salonu'na bekliyoruz" dedi. Başantrenör Kürşad Çetin de, "Takımı daha da gençleştirerek hedefi olan bir takım kurduk. En iyi sonucu elde edeceğimize inanıyorum" dedi.