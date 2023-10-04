Altay savunamıyor

TRENDYOL 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve ligin dibine demir atan Altay, kalesini savunmakta zorlanıyor. Geride kalan 7 karşılaşmada rakiplerine 11 kez gol fırsatı veren 16. sıradaki siyah-beyazlılar, kendisi gibi alt sıralarda yer alan iki ekiple birlikte defans bölgesinde sorun yaşıyor. İzmir temsilcisi, 18. basamakta yer alan Ümraniyespor (13) ile 17. sıradaki Tuzlaspor'un (17) ardından ligin en çok gol yiyen üçüncü ekibi konumunda bulunuyor. İstediği sonuçları almakta bir hayli zorlanan Altay, geçen 7 haftalık süreçte kalesini sadece 2 kez gole kapatabildi.

İKİ MAÇTA GOL YEMEDİ

ŞANLIUFASPOR, Kocaelispor, Göztepe, Erzurumspor FK ve Bodrum FK maçlarında rakiplerine geçit veren siyahbeyazlılar, sadece Tuzlaspor ve Giresunspor mücadelelerinde kalesini iyi savundu. Altay bu maçlarda hanesine 4 puan yazdırdı.