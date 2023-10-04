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Haberler Spor İstanbulspor’a pahalı bilet cezası

İstanbulspor’a pahalı bilet cezası

HABER MERKEZİ
İstanbulspor’a pahalı bilet cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'a 1 milyon 200 bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta rakip kulüp seyircisine, kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulayarak satmasından dolayı para cezası verildiği aktarıldı.

İstanbulspor cephesi, bilet fiyatlarını çok yüksek tutması nedeniyle tepki görmüştü. Galatasaray'a ait deplasman tribünü biletleri 905 TL'den satışa sunulurken, ev sahibi bölümün fiyatı ise 626 TL olarak belirlenmişti. Sarıkırmızılı taraftarlar bilet fiyatlarına tepki gösterirken bilet satışları da düşük kalmıştı.

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