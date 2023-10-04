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Haberler Spor Menemen FK’da Mertcan parlıyor

Menemen FK’da Mertcan parlıyor

BERKE ÖZBAY
Menemen FK’da Mertcan parlıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve önemli transferlere imza atan Menemen FK, ilk 6 haftada topladığı 10 puanla ligde 3. sıraya kurulurken, Mertcan Açıkgöz ise parlıyor. İzmir temsilcisinin geçen sezon kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu sergilediği performansla büyük alkış toplarken, takımının gol yükünü çeken isim oldu. Geride kalan süreçte oynadığı 6 mücadelede rakip fileleri 3 kez sarsmayı başaran Mertcan, takımının attığı 6 golün yarısına imzasını atmayı başardı. Mertcan, son oynanan Fethiyespor müsabakasında ağları 2 kez sarsarken, Karaman FK maçında ise 1 gol atarak takımına toplamda 6 puanı kazandırdı. Genç kanat, geçen sezonda sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkarken, 10 gol kaydetmeyi başarmıştı.
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