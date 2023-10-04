TSYD kupası başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek voleybol turnuvası, Efeler Ligi'nden 4 ekibin katılımıyla bugün başlayacak. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde lig usulü olarak oynanacak turnuvada Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor mücadele edecek.

CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Atatürk Voleybol Salonu'ndaki 9'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde bugün saat 14.00'te Arkas Spor-Cizre Belediyespor, 16.30'da ise Alanya Belediyespor- Bigadiç Belediyespor maçları oynanacak. Geleneksel organizasyonda yarın saat 14.00'te Arkas Spor- Alanya Belediyespor, 16.30'da Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor, 6 Ekim Cuma günü ise 14.00'te Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor, 16.30'da Bigadiç Belediyespor- Arkas Spor maçları yapılacak.

SON ŞAMPİYON ARKAS SPOR

Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvada İzmir ekipleri Arkas Spor ve Altekma ile Galatasaray ve Romanya ekibi Dinamo Bükreş yer almıştı. Yine lig usulü oynanan karşılaşmalar sonucunda Arkas Spor şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu.