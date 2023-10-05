Aliağa kalesini gole kapattı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona Kepezspor beraberliğiyle girdikten sonra Edirnespor'u 1-0, İnegöl Kafkasspor'u 2-0 ve son hafta da Karabük İdmanyurdu'nu deplasmanda 4-0'la geçen Aliağa FK, zirveye kuruldu. Sarı-siyahlılar rakiplerinin puan kayıplarıyla bu sezon ilk kez lider olurken, son 3 haftada kalesini de gole kapatmayı başardı. İzmir temsilcisi ligde sadece ilk hafta oynanan ve 1-1 biten Kepezspor karşısındaki mücadelede gol yedi. Kupada da tur atlayan Aliağa FK, bu hafta evinde Talasgücü engelini de kayıpsız geçerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de zirvedeki yerini korumak istiyor.