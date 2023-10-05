Altekma sezona 7 transferle hazırlanıyor

Efeler Ligi'ndeki 3 yılın ardından yeni sezonda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde zirve yarışı vermeye hazırlanan Altekma, dış transferde 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. İzmir ekibi Batuhan Aydın, Özgür Karababa, Hilmi Şahin, Aykut Gedik, Arda Kara, Hasan Pınarlar ve son olarak Fatih Uslu'yu transfer etti. Altekma iç transferde Hüseyin Şahin, Emir Pınar, Kerem Yaman, Ulaş Dokumacı ve Dünya Kandemir'i takımda tutarak altyapıdan Eren Ülker'i A Takım kadrosuna dahil etti. Hazırlıkları aralıksız sürdürdüklerini belirten Başantrenör Ömer Tok, "Genç, kendine başarıyı hedef seçmiş, idealist oyunculardan kurulu ekibimizle güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Sezona eksiksiz girmek istiyoruz" dedi.