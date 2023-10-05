Arkas kötü başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen voleybol turnuvası, Efeler Ligi'nden 4 ekibi yeni sezon öncesi buluşturdu. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde lig usulü olarak oynanan turnuvada Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor mücadele ediyor. Turnuvanın ilk gününde Arkas Spor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Arkas, 25-19'luk skorla setlerde 1-0 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette daha az hata yapan Cizre Belediye 21-25'lik skorla durumu eşitledi. Üçüncü sette de daha iyi olan taraf konuk ekipti.

CİZRE DAHA AZ HATA YAPTI

Bu seti de aynı sonuçla alan Cizre 2-1 öne geçti. Dördüncü sette yine büyük çekişme yaşandı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği setin son bölümünde öne geçen Cizre, bu seti 23-25, maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Geleneksel organizasyonda bugün saat 14.00'te Arkas Spor-Alanya Belediyespor, 16.30'da da Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçları oynanacak. Yarın ise ise 14.00'te Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor, 16.30'da da Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor maçlarının ardından grupta puan durumu şekillenecek ve şampiyon belli olacak.