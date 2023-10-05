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Haberler Spor Bornova 1877 zirve aşkına

Bornova 1877 zirve aşkına

HABER MERKEZİ
Bornova 1877 zirve aşkına
TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Bornova 1877'de hedef liderlik. Topladığı 9 puanla 3. basamakta yer alan İzmir temsilcisi, pazar günü evinde oynayacağı Fatsa Belediyespor maçından da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Evinde oynadığı iki maçta 6 puanı cebine koymayı başaran yeşil-beyazlılar, galibiyet serisini, sürdürerek zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bornova 1877, kritik maçı da kazanarak ilk iki basamakta yer alan 12'şer puanlı Karaköprü Belediyespor ve Kuşadasıspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.
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