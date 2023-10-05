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Nazilli Bld iç sahada kral

HABER MERKEZİ
Nazilli Bld iç sahada kral
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon kadrosunu ligin başlamasına günler kala kurmasına rağmen büyük sürpriz yaparak 6 maçta 5 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Nazilli Belediyespor, özellikle iç sahada rakiplerine sahayı dar etti. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanan siyah-beyazlı ekip, 5 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi. Aydın temsilcisi, 2'nci Lig'deki 38 takım arasında Beyaz Grup lideri Vanspor ve Kırmızı Grup lideri Amed Sportif'le birlikte iç sahada 3 maçta 9 puan toplayan 3 ekipten biri oldu. Cumartesi günü Serik Bld'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, ardından hafta içi kupada Hacettepe'yi konuk edecek.
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