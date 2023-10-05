Türkiye, Futbol Müzesi’nde

Dünyadaki ilk futbol müzesi olarak haziran ayında kapılarını açan İspanya'nın başkenti Madrid'deki "Legends" (Efsaneler) Müzesi'nde önümüzdeki mart ayında Türk futbolu tanıtılacak. Her geçen gün daha da endüstrileşen futbol sektörünün yeni bir açılımı olarak Madrid'de hayata geçirilen "Legends" adlı futbol müzesi, gelecek yıl mart ayında düzenlenmesi planlanan "Türk Futbol Haftası" etkinliğine hazırlanıyor. Legends'ın Başkanı ve Arjantinli iş insanı Marcelo Ordas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yürütülen görüşmeler sonrasında, "UEFA ve FIFA'nın bir evi olan Legends'ta Türk futbolunu konuk edeceklerini" söyledi. Giuseppe Meazza'nın 1934'te, Johan Cruyff'un ve Franz Beckenbauer'in 1974'te, Bobby Charlton'un 1966'da, Paolo Rossi'nin 1982'de, Ronaldo'nun 2002'de, Lionel Messi'nin 2022'de Dünya Kupaları'nda giydikleri formaların sergilendiği müzede, 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan A Milli Futbol Takımı'nda yer alan Alpay Özalan'ın "5" numaralı forması ile 2000'de UEFA Kupası'nı kaldıran Galatasaray Futbol Takımı forması da yer alıyor.